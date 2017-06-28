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РМК рекультивирует хвостохранилище в Карабаше

28 июня 2017, 11:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Горы отходов медеплавильного предприятия, которые копились вокруг Карабаша десяток лет, рекультивирует Русская медная компания. Проект уже почти готов.

Производство меди в Карабаше было открыто в 1910 году, и с 1933 по 1989 вокруг города копились остатки производства – хвостохранилище. Земли и экология этой местности были нарушены. С 2004 года, почти чрез сто лет, завод перешел под управление РМК, и за эти годы в его перевооружение было вложено более 16 миллиардов рублей.

В этом и следующем году модернизация завода будет продолжена – на эти цели планируется потратить еще 2,3 миллиарда рублей. На эти деньги оборудуют новый участок механизированного розлива черновой меди, установят новые конвертеры с газоплотными напыльниками и заменят газоочистную систему. Это позволит предприятию минимизировать воздействие на экологию.

Также РМК намерена рекультивировать поврежденные земли. Как рассказал в ходе посещения предприятия представителями Совета при президенте России по правам человека гендиректор ЗАО «Карабашмедь» Андрей Ханжин, несмотря на то, что хвосты находятся за пределам завода, восстановление земель станет частью масштабной кампании экологического и социального преображения Карабаша. Согласно проекту, рядом с Карабашмедью будет возведен благоустроенный сквер.

В данный момент проект находится в завершающей стадии. Уже проведены инженерные изыскания и оценка воздействия на окружающую среду. После этого пройдут общественные слушания, и документ отдадут на государственную экологическую экспертизу. На всю документацию планируется затратить более 7 миллионов рублей.

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У олимпийского чемпиона украли два призовых гидроцикла

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Команда Киркорова попала в аварию после возвращения с концерта

Сценическая команда шоу «Я», с которой Филипп Киркоров приехал на выступление в Ставрополь, попала в аварию в центре города, когда уже возвращалась в гостиницу после концерта. Авария произошла накануне в 23:30 на пересечении улиц Морозова и Пушкина.

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С помощью эксперимента над лабораторными мышами ученые раскрыли причину эффективности кофеина при похудении. Они полагают, что тот же механизм будет действовать и у людей.

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В Петербурге в Михайловском замке 28 июня состоится вернисаж выставки Шишкина

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Госдеп США отказался представить доказательства подготовки химатаки в Сирии

Госдеп США отказался представить доказательства подготовки химатаки в Сирии

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С похищенного полицейского вертолета атаковали здание Верховного суда Венесуэлы

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