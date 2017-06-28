В Москве в юридическом вузе установлена мемориальная доска в память о Сталине

Адвокат Генри Резник сообщил о своем уходе из Московского государственного юридического университета (МГЮУ) после того, как в вузе установили мемориальную доску в память об Иосифе Сталине. Генри Резник в этом университете занимал 0,1 ставки профессора.

Представители вуза сообщили, что мемориальная доска с упоминанием о выступлении в 1-м зале университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 "О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР, - передает Русская служба Би-би-си. Представитель вуза не уточнила, когда и кем был принято решение о возвращении мемориальной доски с упоминанием Сталина.

По словам Резника, мемориальная доска "не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала". "Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда,презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов", - написал Резник в блоге на сайте "Эхо Москвы".

В вузе подчеркнули, что уход профессора никак не скажется на учебном процессе.

"Аргументы недели" писали, что социологи "Левада-центра" провели опрос-исследование и составили рейтинг наиболее влиятельных исторических личностей. На первом месте - Сталин.