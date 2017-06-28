Кехман ушел в декретный отпуск и уехал в Европу

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и экс-глава группы JFC Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года.



«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в Facebook.



Министр культуры Владимир Мединский назначил новым руководителем НОВАТа Снежану Лобарь.



Ранее стало известно, что все имущество бывшего главы группы JFC – крупнейшего импортера бананов, и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана распродано на торгах. Его задолженность банкам составляет более 4 млрд руб.