В Госдепе заявили о существовании на территории России трудовых лагерей КНДР

Госдепартамент США распространил доклад, посвященный торговле людьми. В нем, в частности, говорится, что на территории России находятся «северокорейские» лагеря, где десятки тысяч рабочих из КНДР привлечены к принудительному труду.

«Несмотря на достоверную информацию о похожих на рабские условия работы северокорейцев в России, российские власти не провели никаких расследований в этом направлении», — говорится в докладе. В США подсчитали, что ««северокорейский режим получает сотни миллионов долларов в год», эксплуатируя своих рабочих. К тому же большая часть их зарплаты конфискуется властями.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в России и Китае к принудительному труду привлечены примерно 50-80 тысяч северокорейцев, которые зачастую работают по 20 часов в день. Госдеп поместил Россию и Китай на самый низкий — третий — уровень в рейтинге борьбы с рабским трудом и торговлей людьми.

В связи с этим в США тревожатся по поводу решения российских властей с этого года применять принудительные работы в качестве альтернативной меры наказания за преступления. Это, по их мнению, может стать лазейкой для использования принудительного труда.



