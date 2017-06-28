Народного артиста СССР Владимира Этуша перевели из реанимации в обычную палату, но еще несколько дней он пробудет в больнице под присмотром врачей, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

В НИИ имени Склифосовского он попал в понедельник, 26 июня, после падения на ступеньках стоматологической клиники. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но, к счастью, диагноз «перелом позвонка шейного отдела позвоночника» не подтвердился. Но даже после этого врачи не спешили переводить 95-летнего актера из реанимационной палаты, где он находился один.

Супруга актера Елена Этуш обвинила в случившемся отсутствие парковочных мест рядом со стоматологической поликлиникой, куда она привезла супруга на прием. Елене пришлось оставить Владимира Абрамовича одного на входе, а самой искать парковочное место, которое нашлось «за километр» от медучреждения. Оставшись без помощи и поддержки, актер поскользнулся на ступеньках и сильно ушиб спину.



