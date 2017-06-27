Поклонская поплавала с крымскими дельфинами

Наталья Поклонская опубликовала в своем микроблоге в Twitter фотографии, на которых она плавает с дельфинами.

В комментарии к снимкам депутат Госдумы написала, что в Крыму «галантные» дельфины, и призвала своих подписчиков посетить полуостров. В каком из крымских населенных пунктов были сделаны данные фотографии, Поклонская не уточнила. Журналисты предположили, что депутат сфотографировалась в ялтинском дельфинарии «Акватория».

Ранее «Аргументы недели» писали, что Крыму в 2017 году предрекли туристический спад. С таким заявлением выступил основатель и директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. По словам Зубкова, непростая экономическая ситуация в России не способствует увеличению количества туристов.