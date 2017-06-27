Московский ресторан впервые принял биткоины в качестве оплаты

Московский ресторан традиционной русской кухни стал первым заведением, где посетитель оплатил счет криптовалютой. Об этом говорится в официальном пресс-релизе организации.

27 июня посетитель ресторана обедал в нем, предварительно забронировав место. После трапезы москвич без проблем расплатился биткоинами со счета.

За прошедший год многие западные банки сообщили о начале работы с биткоинами. В России обращение биткоина пока не регулируется: в ЦБ намерены сначала тщательно изучить принципы работы криптовалют.