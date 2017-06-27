"Умный зал" поможет пациентам восстановиться

Метод, который называется "Умный зал", разработан российскими учеными и не имеет аналогов в мире, сообщает Общественное Телевидение России.

Новая разработка поможет пациентам за короткое время не только восстанавливаться, но и полностью возвращаться к обычной жизни, без каких-либо ограничений: Водить автомобиль, подниматься по лестнице, мыть посуду и даже заниматься в тренажерном зале. Для этого медики будут использовать специальные муляжи предметов повседневного обихода и даже погружать своих пациентов в виртуальную реальность.

Константин Лядов, академик РАН: На самом деле, все очень просто. Когда мы восстанавливаем пациента, Мы стремимся к тому, чтобы он продолжал жить в нормальной ситуации, в той, к которой он привык. Идея новой системы, она абсолютно новая. Мы пациента сделали активным участником. То есть сам пациент участвует в этой реабилитации.