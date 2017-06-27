Бизнесмен Сергей Полонский выступил на суде с последним словом

Сергей Полонский во вторник, 27 июня выступил с последним словом в Пресненском суде Москвы, где рассматривается его уголовное дело. Он предложил судье достроить жилой комплекс «Кутузовская миля» из клетки.

В суд бизнесмен прибыл в костюме, в очках, с длинными волосами и бородой. Уголовное дело он назвал бредом, прокурора обвинил в некомпетентности, а журналистов – в отсутствии вопросов.

В ходе выступления Полонский предложил прямо в клетке отправить его достраивать жилой комплекс «Кутузовская миля» — бизнесмен пообещал решить проблему со стройкой за полгода.

«Да вы, ваша честь, меня вот в этой клетке на полгода отправьте на стройку, я вам ее за полгода дострою из клетки. Пару приставов можете поставить и собачку», — сказал он.

Следствие считает, что предприниматель похитил больше двух с половиной миллиардов рублей у участников долевого строительства жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера» в Москве.

20 июня прокурор потребовал приговорить Сергея Полонского к восьми годам заключения.