Проблемы жителей Коркино выслушали члены Совета по правам человека

Сегодня, 27 июня, члены Совета по правам человека при президенте России встретились с жителями города Коркино, где находится крупнейший в Европе угольный разрез «Коркинский».

Сам Коркино и находящийся по соседству поселок Роза уже давно испытывают серьезные проблемы из-за разреза. Остатки угля в его недрах тлеют, и потушить их полностью невозможно. Это приводит к болезням органов дыхания. Борта карьера осыпаются, дома сползают вниз, многие получают трещины и признаются аварийными. Люди боятся обрушений и травм.

Эти проблемы давно находятся под надзором федеральных властей. Для их решения в 2012 году приезжал президент страны Владимир Путин и поручил расселить жителей из потенциально опасных мест, а также закончить работу разреза за пять лет. Но не все проблемы были разрешены.

Сегодня на встрече с чиновниками коркинцы рассказали о том, какие проблемы остались без решения. Единственным эффективным решением экологических и социальных проблем Коркинского района сейчас является его рекультивация с использованием закладочного материала, произведенного на обогатительной фабрике Томинского горно-обогатительного комбината (который планирует построить Русская медная компания в Сосновским районе).

Это предложение высказали эксперты Уральского государственного горного университета по итогам независимого аудита проектной документации будущего ГОКа. Для полной и всесторонней проработки данного вопроса глава Южного Урала в прошлом распорядился создать специальную рабочую группу.

На сегодняшний день уже получены основные научно-технические заключения, необходимые для реализации проекта, в том числе - положительное заключение Санкт-Петербургского горного университета о технической возможности и экологической безопасности этого проекта. Закладочный материал укрепит борта разреза, исключит пожары и решит все существующие проблемы. Альтернативного решения на данный момент нет.

Эффективность этого проекта подтвердили эксперта Уральского филиала Всероссийского научно-исследовательского института (ОАО «ВНИМИ») в своем заключении о геомеханическом состоянии прибортовых массивов разреза.

Также будут решены и социальные проблемы – после прекращения добычи угля много специалистов ЧУК остались без работы. РМК предложила им переобучение с возможностью трудоустройства на предприятия группы компаний РМК после завершения работы Коркинского разреза.