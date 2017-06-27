Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

Глава государства Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Из состава совета исключены Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофе в декабре 2016 года, и бывший редактор издания «Искусство кино» Даниил Дондурей, умерший 10 мая.

В состав СПЧ больше не входит председатель президиума общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Мария Каннабих, которая вернулась в Общественную палату.

СПЧ - консультативный орган при президенте РФ по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета.