Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Ранее «Аргументы недели» сообщали про инцидент во Владикавказе, где подвыпивший мужчина открыл стрельбу по прохожим. Избежать подобных ситуаций может помочь новая инициатива Российской гвардии.

В Росгвардии предлагают ограничить использование любого оружия для людей, которые уличены в злоупотреблении алкоголем, сообщает «Росбалт».

Про инициативу Росгвардии журналистам рассказал начальник Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Веденов пояснил, что ограничение по использованию оружия стоит применять к тем категориям граждан, которые уже привлекались к административной ответственности за злоупотребление алкоголем.

Росгвардия в настоящее время разрабатывает необходимые инструменты, чтобы предложенная инициатива была взята на вооружение.