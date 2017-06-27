В ожидании Терешковой

«Чайка», такой позывной был у Валентины Терешковой. После отрыва корабля «Восток-6» от стартовой площадки она процитировала Маяковского – «Эй, небо, сними шляпу!». С этой фразой 16 июня 1963 года Валентина Владимировна вошла в мировую историю как женщина-космонавт номер один.

Ученики школы - активные участники патриотического движения «Гринландия». Поэтому, когда ребята узнали, что в этом году первая женщина-космонавт станет почетным гостем «Гринландии», они попросили организатора и идейного вдохновителя фестиваля, депутата Госдумы Олега Валенчука устроить на поляне в Башарово выставку космических рисунков.

– Мы хотим, чтобы наше творчество увидели не только ученики школы, но и другие люди, – говорит Ольга Саватеева, начальник летнего лагеря СОШ №27. – Возможно кто-то захочет присоединиться и тоже принять участие в выставке рисунков про космос.

Фестиваль «Гринландия» пройдет в этом году с 21 по 23 июля, и ребята из 27-й школы ждут не дождутся когда их работы увидит легендарная Валентина Терешкова.