Как сохранить в браке былую страсть, знают многочисленные пользователи интернета: рецептов счастья не счесть. Но ученые подошли к проблеме прагматично и вывели свой метод, правда, довольно необычный.

Над «рецептом супружеского счастья» работал коллектив американских психологов во главе с Джеймсом МакНалти из университета Флориды, передает «Вести.ру».

Итогом работы психологов стала методика, неожиданная и нестандартная, но зато действенная. Ученые условно назвали новую методику "увеличением счастья" для семейных пар. Все просто: семейная пара должна сесть и вместе просматривать фотографии милых животных.

Психологи поясняют: при просмотре фото многократное связывание положительного стимула с неродственным стимулом создает положительные ассоциации. В свое время подобные опыты проделывал знаменитый физиолог Иван Павлов. Суть была в том, что если собака нюхала мясо, то у нее выделялся желудочный сок (безусловный рефлекс). Но если вместе с мясом звенит звонок, то собака ассоциирует звонок с пищей и мяса уже не нужно, чтобы безусловный рефлекс сработал.

Так и при совместном просмотре фото: позитивные реакции от фотографий подсознательно переносятся на супружеские отношения пары.