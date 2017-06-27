Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу

Американский центр исследований «Пью» (Вашингтон) провел масштабный опрос по всему миру, чтобы выяснить, кому из лидеров двух крупнейших держав, Соединенным Штатам Америки и России, люди больше всего доверяют.

Опрос исследовательского центра показал, что президенту России Владимиру Путину в мире доверяют значительно больше, чем президенту США Дональду Трампу, пишет газета «Известия».

Опрос проведен в 37 странах мира на всех пяти континентах. Опрошено всего порядка 40 тысяч людей. 27% респондентов признались, что доверяют Владимиру Путину и им нравится то, что Путин делает в политике. У китайского коллеги Путина Си Цзиньпина уровень доверия почти такой-же – 28 %. А вот поддержку Трампу оказали лишь 22 процента опрошенных.

При этом Трампа считают высокомерным 75% респондентов, а 62% считает его опасным политиком.

Самый высокий уровень доверия у Ангелы Меркель - она нравится как политики и человек, внушающий доверие 42% опрошенных.