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Почта России запускает подарочные карты на подписку

27 июня 2017, 12:55 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Почта России запускает подарочные карты на подписку

В рамках подписной кампании Почта России выпустила "Подарочные карты на подписку" номиналом 1000 рублей, использовать которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.

В качестве пилотного проекта выпущено 5000 подарочных карт, которые в настоящее время можно приобрести в центральных отделениях Почты России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани. По итогам реализации пилотного проекта планируется запуск продажи карт в почтовых отделениях других городов.

- Подарочная карта на подписку - полезный тематический подарок, который, мы уверены, понравится и старшему поколению, и самым юным читателям. Это будет хороший повод зайти на подписной портал Почты России и обнаружить там много интересного и полезного. На сайте представлено более 2000 изданий для читателей всех возрастов, - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Напомним, что оформить подписку можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

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В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

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Трагедия на железнодорожных путях в Московской области произошла накануне вечером. Около 18.00 электропоезд сбил женщину, которая переходила пути неположенном месте. Дама скончалась на месте.

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Американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, известный под прозвищем «Веселый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща. Теперь на своей ферме он появится не раньше 11 июля.

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В Петербурге ищут злоумышленника по подозрению в двойном преступлении этой ночью

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Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

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Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

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МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

МИД РФ призвал возобновить диалог в Совете РФ - НАТО с участием военных

Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил, что Москва считает необходимым возобновить диалог в Совете РФ-НАТО с участием военных для разрядки ситуации.

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Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Белый дом заподозрил власти Сирии в подготовке к новой химатаке

Сирийские власти ведут подготовку к новой химической атаке, которая может повлечь гибель мирных жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

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КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

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//Общество

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

Жительница Читы Наталья Калинина дозвонилась на «Прямую линию» к Владимиру Путину и рассказала о невыносимых жилищных условиях. 27 июня стало известно, что Наталье предоставили современную квартиру.

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Семья "пьяного" мальчика решила доверить эксгумацию независимым экспертам

Семья "пьяного" мальчика решила доверить эксгумацию независимым экспертам

Семья погибшего под колесами иномарки во дворе собственного дома 6-летнего Алёши Шимко решила пойти на крайние меры и обратилась к независимым экспертам, чтобы провести эксгумацию.

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Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Выпивающим россиянам могут ограничить использование оружия

Ранее «Аргументы недели» сообщали про инцидент во Владикавказе, где подвыпивший мужчина открыл стрельбу по прохожим. Избежать подобных ситуаций может помочь новая инициатива Российской гвардии.

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У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

У московского водителя отобрали сумку с семью миллионами рублей

Ограбление произошло на севере Москвы минувшим утром, но известно о нем стало только что. Бандиты на двух автомобилях перекрыли движение по Локомотивному проезду и похитили из салона иномарки сумку с 7 млн руб.

//Спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

Атлет Усэйн Болт решил покинуть большой спорт

До сей поры никаких официальных сообщений о том, что известный атлет Усейн Болт покидает большой спорт, не было. 27 июня сам спортсмен сообщил поклонникам спорта, когда он завершит спортивную карьеру.

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Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Что произойдет, если отказаться от употребления сахара

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом сахар влияет на самочувствие людей. Сахар человек поглощает вместе с йогуртами, газировкой, соусами и другими продуктами.

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Пожилая иркутянка неделю блуждала по тайге и выжила

Пожилая иркутянка неделю блуждала по тайге и выжила

Жительница Иркутска 60 лет пропала 18 июня. Женщина приехала на дачу и решила набрать черемши в тайге, - с тех пор ее и не видели. Спасательные отряды прочесывали местность в поисках дамы, но безуспешно.

//Общество

Ученые раскрыли "формулу счастья" для супружеского брака

Ученые раскрыли "формулу счастья" для супружеского брака

Как сохранить в браке былую страсть, знают многочисленные пользователи интернета: рецептов счастья не счесть. Но ученые подошли к проблеме прагматично и вывели свой метод, правда, довольно необычный.

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ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай»

ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай»

В освобождённых от террористов сирийских районах бойцы Отрядов народной самообороны все чаще стали находить новый вид документов у убитых боевиков, похожий на паспорт.

//Общество

Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу

Опрос: Путину доверяют больше, чем Трампу

Американский центр исследований «Пью» (Вашингтон) провел масштабный опрос по всему миру, чтобы выяснить, кому из лидеров двух крупнейших держав, Соединенным Штатам Америки и России, люди больше всего доверяют.

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Диану Шурыгину приглашают сняться в "кино для взрослых"

Диану Шурыгину приглашают сняться в "кино для взрослых"

Диане Шурыгиной исполнилось 18 лет и ее бренд хотят использовать создатели «фильмов для взрослых» в Бурятии. Известно, что с девушкой, которая стала скандально известна, уже ведутся переговоры.

//В мире

Минобороны Украины подтвердило гибель полковника ГУР при подрыве машины

Минобороны Украины подтвердило гибель полковника ГУР при подрыве машины

В Минобороны Украины подтвердили гибель полковника главного управления разведки (ГУР) Максима Шаповала. Подрыв «Мерседеса» в Киеве квалифицировали как теракт. Расследованием дела будет заниматься главная военная прокуратура.

//Происшествия

В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

Трагедия на железнодорожных путях в Московской области произошла накануне вечером. Около 18.00 электропоезд сбил женщину, которая переходила пути неположенном месте. Дама скончалась на месте.

//Новости Гнездо.ру

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//Метеоновости

Гидрометцентр объявил о приходе настоящего лета в Москву

Гидрометцентр объявил о приходе настоящего лета в Москву

В московском регионе с понедельника установилась настоящая летняя погода с температурой выше 20 градусов, объявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Гонщицу Мару Багдасарян снова задержат и доставят в суд

Гонщицу Мару Багдасарян снова задержат и доставят в суд

Суд над скандально известной гонщицей Марой Багдасарян должен был состояться 26 июня, но судья вернул дело в Службе судебных приставов и Мару отпустили из зала суда, а слушания по ее делу перенесли.

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В Исаакиевском соборе будет увеличено число праздничных богослужений

В Исаакиевском соборе будет увеличено число праздничных богослужений

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Петербургская епархия Русской православной церкви договорились об увеличении праздничных богослужений в храме.

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В Балашихе строят саркофаг для скандально известной свалки

В Балашихе строят саркофаг для скандально известной свалки

О скандале вокруг полигона «Кучино» в Балашихе «Аргументы недели» ранее сообщали. Полигон потребовал срочно убрать президент России Владимир Путин после жалоб граждан, которые дозвонились на «Прямую линию».

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Мэр Копейска отправится в колонию за взятки осетрами

Мэр Копейска отправится в колонию за взятки осетрами

Экс-глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин, признан виновным в получении взяток и приговорен к 4,5 годам колони строго режима и штрафу в размере 5 млн рублей.

//Общество

"Веселый молочник" оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща

"Веселый молочник" оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща

Американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, известный под прозвищем «Веселый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща. Теперь на своей ферме он появится не раньше 11 июля.

//Общество

Мэр Балашихи после скандала со свалкой подал в отставку

Мэр Балашихи после скандала со свалкой подал в отставку

После нашумевшего скандала со свалкой в Балашихе мэр городского округа Евгений Жирков подал в отставку. Заявление об отставке Жирков подал 27 июня. Жирков указал, что уходит по собственному желанию.

//Криминал

В Петербурге ищут злоумышленника по подозрению в двойном преступлении этой ночью

В Петербурге ищут злоумышленника по подозрению в двойном преступлении этой ночью

В Петербурге разыскивают злоумышленника, подозреваемого в совершении двойного преступления минувшей ночью. Происшествие случилось в Петроградском районе северной столицы. В полицию обратился свидетель.

//Криминал

Во Владикавказе мужчина открыл огонь по прохожим из автомата

Во Владикавказе мужчина открыл огонь по прохожим из автомата

Житель Владикавказа 46 лет 27 июня открыл огонь по прохожим из автомата Калашникова. Стрелял мужчина из окна собственной квартиры и был задержан полицией. Сопротивления при задержании стрелок не оказал.

//Здоровье

Ученые объяснили, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Ученые объяснили, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения

Ученые из Австралии провели исследование физического и психического состояния человека, который только что выпил утренний кофе. После этого специалисты однозначно заявили, кофе сразу после пробуждения опасен для здоровья.

//Общество

Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

Российский Минздрав составил рейтинг регионов, жители которых болеют чаще всего. Рейтинг «больных регионов» создан на основе официальных данных, то есть согласно оформленным больничным листам.

//Происшествия

Пожар с двумя малолетними жертвами в Норильске устроил 9-летний ребенок

Пожар с двумя малолетними жертвами в Норильске устроил 9-летний ребенок

Виновником пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Норильске, в результате которого погибли две маленькие девочки, и получили ущерб соседи 12 квартир, устроил девятилетний ребенок, установили в Следственном комитете.

//Спорт

Российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг

Российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг

Олимпийский чемпион и бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации, бывший обладатель пояса WBC-Silver, 37-летний российский боксер Александр Поветкин возвращается на ринг.

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Врачи оценили состояние Владимира Этуша, как "тяжелое"

Врачи оценили состояние Владимира Этуша, как "тяжелое"

О состоянии здоровья 95-летнего актера Владимира Этуша, госпитализированного накануне в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, рассказали врачи. И их прогнозы не столь радостны, как у близкого его окружения.

//Происшествия

Появилось видео с места взрыва "Мерседеса" в Киеве

Появилось видео с места взрыва "Мерседеса" в Киеве

Ранее «Аргументы недели» сообщали о взрыве автомобиля в Киеве. Сейчас стало доступно видео с места происшествия. Жертвой взрыва стал мужчина, водитель иномарки. Есть информация, что пострадавший служит в СБУ.

//Общество

Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации

Супруга народного артиста СССР Владимира Этуша рассказала, почему он оказался в реанимации. Все дело в том, что она не смогла сопроводить мужа до кабинета врача, поскольку ей пришлось искать парковку. Оставшись без помощи, он упал на ступеньках.

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