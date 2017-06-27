"Веселый молочник" оказался в больнице после укуса энцефалитного клеща

Американский фермер Джастас Уолкер, проживающий на Алтае, известный под прозвищем «Веселый молочник», попал в больницу после укуса энцефалитного клеща. Теперь на своей ферме он появится не раньше 11 июля.

Осенью прошлого года Уолкер был вынужден перебраться с семьей в поселок Степной Алтайского края из-за астмы. До этого он более 20 лет проживал в Богучанском районе Красноярского края, уточняет Lenta.ru

Фермер американского происхождения получил известность в 2014 году, после того, как в интернете появилось его интервью, в котором он утверждал, что после введения санкций у его сыров будет меньше конкурентов, и при этом заразительно смеялся. После этого за Уолкером закрепилось прозвище «Веселый молочник» (одноименную рекламу активно крутили в свое время по ТВ).

С начала текущего года в больницы с клещевыми укусами обратились более 300 тысяч россиян, что не превышает среднестатистическую норму.



