Минздрав РФ назвал регионы, где люди болеют чаще

Российский Минздрав составил рейтинг регионов, жители которых болеют чаще всего. Рейтинг «больных регионов» создан на основе официальных данных, то есть согласно оформленным больничным листам.

Минздрав РФ выяснил, что чаще всего больничные листы оформляют граждане, проживающие в Ярославской, Московской и Тверской областях, пишут «Известия».

В ведомстве подсчитали, что всего за 2016 год поликлиники Росси выдали порядка 19,5 млн бюллетеней.

При этом в одной только Ярославской области на каждую сотню работающих граждан было выписано 63,6 больничных листа, - это самый «больной» российский регион.

На втором месте этого рейтинга находится Московская область (60,6 больничных на каждые сто работающих людей) и Тверская (60,1 больничных на сто человек). Чуть лучше ситуация в Вологодской области (59,9 больничных / 100 работников) и Марий Эл (58,2 больничных на каждую сотню работяг).

Меньше всего болеют жители Чечни, которые взяли лишь 15,4 больничных на каждые сто официально работающих человек.