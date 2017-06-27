Плацкарт поедет со скидкой

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении, могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой до 40%.

При оформлении проездных билетов в плацкартный вагон с 27 по 30 июня пассажирам предоставляется скидки в размере 20% и 40% на покупку билетов в поезда, которые отправляются в период с 27 июня по 31 июля 2017 года.

Скидка в размере 40% применяется при оформлении проездных документов на верхние боковые места плацкартных вагонов с нумерацией мест с 38 по 54 включительно, а также на места, расположенные в конце вагона, с нумерацией мест с 33 по 37 включительно.

Скидка в размере 20% применяется при оформлении проездных документов на верхние места плацкартных вагонов с нумерацией мест со 2 по 32 включительно, а также на нижние боковые места с нумерацией мест с 39 по 53 включительно.