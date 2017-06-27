В России могут запретить продажу крепкого алкоголя после 9 часов вечера

Российские производители пива подготовили поправки к закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя. Он в частности предполагает сокращение времени продажи крепкого алкоголя.

Пивовары предлагают запретить магазинам и торговым сетям продавать вино и крепкий алкоголь с 21:00 до 9:00, а для пива сохранить действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00, пишет «Коммерсантъ».

Субъекты страны получат право устанавливать дополнительные ограничения на время и условия продажи только для крепкого алкоголя вплоть до полного его запрета.

В Союзе производителей алкогольной продукции, которое объединяет крупнейшие водочные компании страны, не согласились с такими поправками, предлагая сохранить единый подход к регулированию алкоголя. Законопроект будет рассмотрен 29 июня.