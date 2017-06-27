В Забайкалье нашли квартиру женщине, которая пожаловалась Путину

Жительница Читы Наталья Калинина дозвонилась на «Прямую линию» к Владимиру Путину и рассказала о невыносимых жилищных условиях. 27 июня стало известно, что Наталье предоставили современную квартиру.

Президенту России Наталья Калинина позвонила 15 июня в рамках "Прямой линии" с Владимиром Путиным, женщина жаловалась на разруху в доме, где она живет (деревня Шарья), пишет «РГ».

Наталье Калининой выдали квартиру в Чите площадью 45,2 квадратных метра. Комфортное современное жилье женщине предоставлено на условиях договора безвозмездного пользования до момента оформления права собственности на квартиру. Затем квартиру Наталье передадут по договору социального найма.

Напомним, дом Натальи Калининой сгорел во время пожаров 2015 года и женщина с маленьким ребенком на руках осталась без жилья.