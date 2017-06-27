Метеорный поток Июньские Боотиды смогут увидеть самые терпеливые

Первый звездопад в этом году можно увидеть 27 июня. Сегодня он достигнет своего максимума. Это случится в 23:00. Правда, загадать желание смогут самые терпеливые – ожидается не больше двух метеоров в час.

Июньские Боотиды являются одним из слабых метеорных потоков, хотя еще сто лет назад метеорный поток был намного активнее и порой проливался настоящим звездным дождем - до 100 метеоров в час.



За Июньскими Боотидами можно наблюдать каждый год с 22 июня по 2 июля. Но своего пика они достигают именно 27 июня. Точка, из которой “вылетают” метеоры находится в созвездии Волопаса над юго-западной частью горизонта. Чтобы увидеть "падающие звезды" и загадать желание, необходимо максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.



