В Москве планируется построить два новых железнодорожных вокзала

Два новых железнодорожных вокзала планируется построить в столице, чтобы разгрузить пассажиропоток, который движется в центр города. У новых вокзалов будут свои транспортно-пересадочные узлы.

Один вокзал появится на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй - на Киевском направлении в Санино. От них пойдут параллельные ветки дороги, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними интервалы. На этих линиях будут дополнительные станции, сообщает М24.ru со ссылкой на департамента развития новых территорий Москвы.

В каком году начнется строительство, не сообщается, пока только идет разработка концепции. Деньги из бюджета на данный проект тоже пока не выделены.