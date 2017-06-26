В пресс-службе Михалкова извинились за его матерные послания

Хакеры вскрыли почтовые ящики пресс-службы председателя Союза кинематографистов Российской Федерации Никиты Михалкова. Проникновение в систему зафиксировали технические специалисты.

Только этим можно объяснить рассылку его посланий нецензурного содержания. Всем, кто получил с адреса Никиты Михалкова какие-либо письма, обращения с нестандартным, нецензурным, некорректным содержанием, пресс-служба принесла официальные извинения.

О том, кто именно получил доступ к электронной почте представителей деятеля кино, пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, забавный снимок сделал фотограф на открытии Московского международного кинофестиваля. На фото – режиссер Никита Михалков пристально рассматривает декольте представителя МИД РФ Марии Захаровой.