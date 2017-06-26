Алкоголь в России разрешили покупать по водительским правам и карте болельщика

Отныне в России купить алкогольную продукцию можно, предъявив водительское удостоверение или карту болельщика (карта зрителя). Минпромторг РФ расширил список документов, подтверждающих совершеннолетие.

Минпромторг России 26 июня опубликовал приказ, который дает право покупать алкоголь по водительским правам и паспорту болельщика (персонифицированная карта зрителя). Данный документ выложен на сайте правовой информации.

Ранее подтвердить свое совершеннолетие при покупке спиртного можно было по 12 документам (паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, вид на жительство и т.д.). Теперь к этим документам прибавилось еще два. Только карта болельщика будет действовать до 31 декабря 2018 года.