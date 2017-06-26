Под Геленджиком волонтеры спасли розовых самоедов

Зоозащитники обнаружили под Геленджиком двух брошенных собак породы "самоед" с выкрашенной в розовый цвет шерстью. Вероятно, их использовали в качестве живого реквизита для платных уличных фотосессий.

Прежние хозяева оставили собак в лесу в 60 километрах от Геленджика, где их и обнаружили. Спасенных собак перевозят в Москву. Волонтеры не исключают, что в лесу мог остаться третий пес, который сторонится людей.

Тем временем пляжные фотографы по-прежнему эксплуатируют разноцветных самоедов, не опасаясь преследования правоохранительных органов. А в интернете можно найти объявления о продаже разноцветных щенков.

Несколько минут назад в сообществе "Хаски Хэлп" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение: " Друзья! Спешим всех предупредить. В интернете аферисты начинают собирать деньги на несчастных розовых самоедов. Пожалуйста, имейте в виду, это все мошенники! Мы не открывали никаких сборов на этих собак. Будьте бдительны, пожалуйста".