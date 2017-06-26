В российских тюрьмах хотят ввести отпуска на родину как поощрение

Федеральная служба исполнения наказаний готовит документы для расширения практики поощрений заключенных за хорошее поведение. Зекам планируют предоставлять отпуска на родину в качестве поощрения.

О расширении практики поощрений для заключенных журналистам рассказал первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый, пишет "Российская газета".

Чиновник ФСИН сообщил, что в минувшем году заключенным было предоставлено 835 «отпусков» - выездов за пределы тюрьмы на время ежегодного оплачиваемого отпуска. Эта цифра больше той, что была в 2015 году, когда за пределы колонии выезжало 743 осужденных.

Данную практику поощрения ФСИН хочет расширить. Предполагается, что зекам разрешат выезды за пределы колонии на семь суток, не больше.