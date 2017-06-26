Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о том, как в России относятся к западным санкциям. Запреты лишь заставляют россиян показывать лучшие качества своего национального характера, считает он.

"В связи с санкциями вспомнил старый анекдот. Поймали фашисты партизана и перед расстрелом предложили исполнить его последнее желание. Он потребовал дать ему «пинок под зад». Они дали... Партизан тут же выхватил у одного фашиста автомат и всех их уложил одной очередью. Вы скажете: «Странное у русских последнее желание». Да нет. Это национальная традиция такая. Пока пинок под зад не дадут, ничего делать не хотим", – написал он в Facebook.

В интервью Sputnik Сербия Дмитрий Рогозин отметил, что санкции побудили Россию развивать такие отрасли промышленности, как авиастроение и производство двигателей для кораблей. И рассказал другой анекдот:"Французу говорят — вы знаете, что француженки не любят больше французов. Он отвечает — кошмар! И прыгает с моста. Американцу говорят — вы знаете, что Америка больше не сверхдержава. Он говорит — о ноу, и прыгает с моста. А русскому говорят — вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя. Естественно, он сразу спрыгнул".