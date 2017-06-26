Росстат подсчитал, с какой скоростью дорожают продукты

Федеральная служба государственной статистики РФ проанализировала рост цен на продукты. Выяснилось, что с января по май текущего года минимальный продуктовый набор в российских магазинах подорожал с на 9,4% .

Минимальный набор продуктов для российского покупателя стоит сейчас 4036 рублей, то есть на 9,4 процента выше, чем полгода назад, сообщает Росстат. Самый высокий скачок цен отмечен в апреле этого года: ценники подорожали на 4,2%.

Между тем, за прошедшие пять месяцев 2017 года инфляция составила 1,7%. Получается, что еда в магазинах дорожает в пять раз быстрее, чем растет уровень официальной инфляции.