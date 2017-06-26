ФАС возбудила уголовные дела из-за высоких цен на фастфуд в аэропортах
26 июня 2017, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Чрезмерно высокие цены на пирожки и чай в аэропортах Москвы давно, точнее, всегда были предметом возмущений у граждан, желающих слегка перекусить. Но теперь ФАС намерена положить конец этому «бренду».
Антимонопольная служба Московской области решила выяснить обоснованность высоких цен на чай и булочки в ресторанах и кафе аэропортов, передает телеканал НТВ.
Сотрудники ФАС возбудило дела в отношении ряда предприятий общепита в столичных аэропортах и продолжат проверки.
Дела возбуждены по признакам нарушения закона о защите конкуренции, которые выражаются в злоупотреблении продавцом положения своих предприятий.