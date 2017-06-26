Путин предложил ратифицировать конвенцию против отмывания денег

Российская сторона 26 января 2009 года в Страсбурге подписала европейскую конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Президент России Владимир Путин 26 июня предложил ратифицировать Конвенцию ЕС об отмывании доходов и финансировании терроризма, пишет газета «Известия».

Данный законопроект 26 июня вынесен на рассмотрение Государственной думы РФ и размещен на ее официальном сайте.

Путин приказал назначить статс-секретаря Росфинмониторинга Павла Ливадного официальным представителем главы государства, когда упомянутый документ станет обсуждаться в Верхней палате российского парламента.