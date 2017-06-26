В Петербурге планируют устроить платные велопарковки

Число велосипедистов в культурной столице России столько, что власти города задумались о ведении платных парковок для велосипедов. Велопарковки планируют сделать охраняемыми, а потому платными.

Комитет Санкт-Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры начал опрос горожан на тему необходимости платных велопарковок, сообщает «Росбалт».

Для участия в опросе жителей Петербурга просят завести страничку на почте Google и перейти по соответствующей ссылке. В опросе петербуржец может указать, на какой станции метро, по его мнению, нужна крытая и охраняемая велопарковка и какой должна быть цена за место.