Амброзия захватила Краснодар

Этот сорняк выделяет пыльцу — сильный аллерген. Растение цветет в августе, но коммунальщики скашивают его заранее. Обязаны уничтожить сорняк и частники, а также предприятия и госучреждения. Иначе им грозит штраф от 300 рублей до 5 тысяч, сообщает ОТР.



Виктория Тушанина, жительница г. Краснодар: У меня сын с 2 лет болеет аллергией. Конечно, когда начинается цветение амброзии - это катастрофа. Маленького мы его вывозили на Юг, там легче было, или уезжали на Север. Когда косят, хорошо. Если не косят - это пытка.