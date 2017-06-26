Жительницу Уфы нашли без сознания в горах Крыма

Судакские спасатели нашли 17-летнюю девушку, которая заблудилась в горах и сутки провела без воды.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, 24 июня девушка вышла из пансионата, в котором отдыхала, и ушла в неизвестном направлении. О ее пропаже в службу спасения сообщили лишь спустя сутки, сообщает "АН-Крым".

Жительницу Уфы обнаружили на южном склоне скал мыса Алчак-Кая. Девушка находилась в бессознательном состоянии с признаками обезвоживания организма. После оказания доврачебной помощи пострадавшую с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали к береговой линии, откуда на носилках транспортировали к автомобилю «скорой».