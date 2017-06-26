По программе Крымского моста в водоемы выпустили мальков русского осетра

По экопрограмме Крымского моста в водоемы Кубани выпущено 500 тысяч мальков русского осетра.

В свободное плавание отправлены особи весом не менее 1,5 грамма, готовые к самостоятельной жизни в естественной среде. Молодь была подрощена из икры от маточного стада на рыбоводных предприятиях Краснодарского края, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Выпущенные мальки осетра спустятся по реке Кубань в Азовское море, а после взросления вернутся в речной бассейн на нерест.

По словам начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Александра РОДЕЦКОГО, экопрограмма позволит нарастить объемы искусственного воспроизводства и увеличить естественную популяцию осетровых в Азово-Черноморском бассейне.

За последние десятилетия их численность значительно снизилась, главным образом из-за незаконной добычи. Всего планируется вырастить и выпустить в реки 1,5 миллиона мальков осетра, сообщает "АН-Керчь".

Программа продлится до конца 2019 года, она разделена на три этапа. Первая партия икры была заложена на инкубацию в мае. Подросших мальков отправили в бассейн реки Кубань. Их доставили в специальных контейнерах, оборудованных системой аэрации, и выпустили на участках, где достаточно корма и меньше речных хищников.