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Штормовое предупреждение в Москве продлено

26 июня 2017, 16:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Штормовое предупреждение в Москве продлено
globallookpress.com

Ранее «Аргументы недели» сообщали о грозовом предупреждении в столице нашей родины до 21 часа 26 июня. В ведомстве МЧС пересмотрели сроки шторма и продлили предупреждение о непогоде до утра 27 июня.

В МЧС сообщают о продлении штормовой погоды в столичном регионе. В ведомстве сообщают, что дожди и грозы при сильном ветре в Москве и Московской области продлятся как минимум до утра следу4ющего дня, то есть до 27 июня. Метеорологи предупреждают москвичей, что до утра 27 июня в столице не прекратятся ливневые дожди и грозы, возможен град. При этом порывы ветра возможны до 23 метров в секунду. Таким образом, в Москве сохраняется желтый уровень опасности – это третий из пяти уровней.

 

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