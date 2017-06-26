Чиновники провели выездной прием для челябинцев из бараков

Переселение жителей Челябинска из ветхо-аварийного фонда продолжается, однако многие жители до сих пор не имеют подробной информации. С жалобой на равнодушие чиновников они обратились к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову.

Депутат при поддержке главы Челябинска Евгения Тефтелева организовал выездной прием чиновников из профильных ведомств. Прямо на улице Павелецкой возле бараков был разбит шатер, поставлены стулья и столы. Здесь собрались более 60 жителей ветхо-аварийного фонда. Вопросов накопилось действительно очень много.









Можно ли получить компенсацию за свою квартиру и купить другое жилье в нужном доме, а не там, куда расселяют всех жителей? Кто должен оплачивать услуги нотариуса и всем ли он нужен. Как быть с работой, детскими садами, школами и дачами, которые останутся в Металлургическом районе, если всех расселяют в Тракторозаводский? Откуда взять деньги, чтобы сразу доплатить за лишние «квадраты» или есть рассрочка и многое-многое другое.

Руководитель Управления жилищной политики Комитета по управлению имуществам и земельным отношениям Челябинска Юлия Исмагилова с пятью коллегами рассказали все тонкости переселения жителей. Директор Центра обеспечения деятельности образовательных организаций Челябинска Алла Сычева пояснила, как перевести детей в садики и школы. Больше двух часов чиновники отвечали на вопросы жителей как в общем, так и в частном порядке. Выяснилось, что нотариус нужен далеко не всем, перевести детей в образовательные учреждения несложно, а платить за лишние квадраты можно в рассрочку.









- Раньше никто из этих жителей толком не понимал, что ждет их дальше, - сказал Владимир Бурматов. - Мы привезли чиновников буквально им на дом и дали возможность из первых уст узнать все, что нужно.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал, что будет держать ситуацию на своем контроле и поблагодарил главу Челябинска Евгения Тефтелева за оперативный подход к решению серьезной проблемы.