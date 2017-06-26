В Москве госпитализировали актера Валентина Гафта

Актер Валентин Гафт должен был 27 июня выступить перед посетителями «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, но гастроли внезапно отменили 26 июня из-за плохого самочувствия актера. Гафт доставлен в больницу.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт внезапно заболел, сообщает пресс-служба «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Гафт очень хочет приехать в «Ельцин-центр», поэтому в уральской столице актера очень ждут. Деньги за билеты зрителям вернут в кассе.

81-летнгий актер Валентин Гафт 26 июня пожаловался медикам на острую боль и его положили на обследование в московский стационар, чтобы выяснить причину недомогания, сообщает "Лайф".