Эксперты назвали самые популярные модели у московских автомобилистов

По итогам мая, звание самой востребованной модели среди столичных автомобилистов перешло от Kia Rio к Hyundai Solaris. Корейский автомобиль удерживал первенство последние четыре месяца на автомобильном рынке Москвы.



За прошедший май в столице было продано 1167 новеньких «Солярисов», что почти на четверть (24,5%) больше спроса годичной давности. Недавний лидер Kia Rio разошелся тиражом в 1138 машин - на 18% больше, чем в мае 2016 года, свидетельствуют данные «Автостата».



Третью позицию в спросе москвичей занимает Skoda Rapid (669 проданных автомобилей; плюс 39%), а на четвертом месте - Hyundai Creta (668 машин). Замыкает пятерку востребованный иномарок - седан Volkswagen Polo (633 проданные машины; плюс 24,5%).



Также в десятку самых популярных у автолюбителей иномарок вошли: Skoda Octavia, KIA Sportage, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и Kia Ceed. В общей сложности в мае в Москве было продано 17,2 тыс. автомобилей, что на 14% больше, чем в том же месяце прошлого года.



