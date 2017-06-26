Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова впервые рассказала о своей главной ошибке в жизни - гражданском браке с бизнесменом (по некоторым данным, криминальным авторитетом) Владимиром Тюриным, от которого у нее двое детей.

Сейчас все внимание молодой женщины сосредоточено на младшем, годовалом сыне Иване, которого она родила в законном браке с Денисом Вороненковым. Уезжая с ним на Украину, Максакова бросила в России старших детей – сына Илью и дочь Людмилу. Из-за сложных отношений с их отцом она почти не общается и с ними.

«Но, в конце концов, если они поживут сейчас со своим биологическим отцом еще 12 лет — это проблема, чтобы меня осуждать? Вот и пусть поживут, если так сложилось. У них это взаимно. Им нравится. Если я не хочу общаться с их отцом, то, соответственно, дозирую общение с детьми. И что теперь делать?» — цитирует Марию издание «Факты».



