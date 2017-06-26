В Адыгее выпускники школы не получили аттестаты из-за скандала с медалью

В Адыгее выпускники средней школы № 1 Тахтамукайского района до сих пор не получили аттестаты. В регионе разгорелся скандал после того, как одна из выпускниц этой школы - медалистка - заявила, что ее одноклассница незаконно получила медаль.

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев сообщил, что выпускники получат аттестаты в среду, 28 июня. СОШ № 1 Тахтамукайского района стала единственной школой республики, где задержали выдачу аттестатов, - сообщает ТАСС.

"Аргументы недели" писали, что выпускница Тахтамукайской школы на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей, со сцены актового зала заявила, что не может молчать о том, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Девушка объяснила свой поступок тем, что она боролась за справедливость. Скандальное заявление адыгейской выпускницы в эти дни обсуждают в соцсетях.

Следком начал проверку этого факта. Спецкомиссия Министерства образования и науки региона по распоряжению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова также проводит проверку в школе. Руководитель управления образования района Светлана Паранук - мать выпускницы - уволена с должности, ее дочь добровольно сдала выданную медаль. Директору школы объявлен выговор.

"Аргументы недели" писали, что Заира Паранук вернула медаль, но аттестат с отличными оценками так и остался у нее на руках.