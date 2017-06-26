27 июня состоится финал Открытого кубка СПбГУ по парусному спорту. Соревнования пройдут в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе профсоюзов.

В этом году в соревновании принимают участие 18 студенческих команд из 15 вузов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Челябинска и Таганрога, рассказали в пресс-центре Университета. Состязание, которое Университет проводит уже во второй раз, пройдет в акватории Невской губы — одном из лучших мест для парусных гонок как с точки зрения привлекательности для профессиональных яхтсменов, так и по зрелищности. Особенная часть регаты — традиционная гонка выпускников СПбГУ, в которой принимают участие как опытные яхтсмены, так и новички, интересующиеся парусным спортом. В этом году соревноваться за звание сильнейшей команды выпускников будут более десяти команд.

27 июня — во Всероссийский день молодежи — состоится финал состязания, где объявят имена победителей.

Открытый кубок СПбГУ по парусному спорту — это единственная в Петербурге студенческая парусная регата, которая делает парусный спорт для молодых спортсменов открытым и доступным. Впервые она прошла в 2016 году. Организуют состязание Санкт-Петербургский государственный университет, Ассоциация выпускников вуза, а также компании-партнеры.

Идея организовать Открытый кубок Университета по парусному спорту принадлежит студентам СПбГУ: именно они, вдохновленные победой университетской команды на всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Кубок памяти адмирала С. О. Макарова», предложили проводить такое состязание под эгидой Университета, причем на постоянной основе. Уникальный проект с удовольствием поддержали в СПбГУ.

(regatta.alumnispbu.net, Санкт- Петербург.Безформата)