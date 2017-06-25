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В Новосибирске блогеры сняли фильм о фантастических трюках (ВИДЕО)

25 июня 2017, 22:59 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

В Новосибирске блогеры сняли фильм о фантастических трюках (ВИДЕО)
globallookpress.com

Видеоблогер Владимир Тетерев (Красноярск) с единомышленниками канала YouTube «Экстремальная кухня» 25 июня сняли в Новосибирске экстремалов трикинга (спортивное движение на базе боевых искусств).  

В Новосибирске проживает несколько чемпионов мира по трикингу и блогеры именно поэтому решили именно в этом городе снять о них фильм, сообщает региональный портал НГС.

Блогеры 25 июня закончили съемки в Новосибирске и готовятся отправиться в Санкт-Петербург или Владивосток, где живет большое количество трикеров.  

Фильм будет называться «Tricking I Сan Be A Hero» и полностью сделать фильм планируется к Новогодним праздникам. 

 

 

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