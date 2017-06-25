Приезжал Путин. Директор «Артека» срочно переходит на кефир

Президент приехал в Крым, где провел два дня в международном детском лагере. Официально это называлось – открытие олимпийских дней.

И вдруг чуткое ухо Владимира ПУТИНА уловило слово «вино» в сочетании со словом «дети». И он уже с пристрастием стал юных артековцев расспрашивать, как они проводят свободное время. «На винзавод ходите?!» – удивился президент. Директор «Артека», почувствовав неладное, начал всех отмазывать (а точнее, сам отмазываться) и привел весомый, как ему показалось, довод в пользу «Белого муската красного камня» – его, мол, едва ли не боготворил старейший артековец – ныне 87-летний аксакал. Директор намекал, что аксакал может потому и дотянул до девятого десятка, что сызмальства к «Массандре» был приучен. Но 64-летний Путин намека видимо не понял и по-военному прямо директору ответил: «Вы уж сами там употребляйте». Дети притихли, с интересом наблюдая за странным диалогом двух разностатусных «педагогов» России, пишет "АН-Крым".

Каспаржак: Нет, мы не употребляем.

Путин: Нюхаете, что ли?

Всё, что дальше говорил директор, уже не важно. Президентскую фразу «Нам больше нравится вкус киселя, сока и кефира» он, я уверен, запомнил твердо, и теперь, вместо «Массандры», тематическим партнером «Артека» станет какой-нибудь молокозавод.