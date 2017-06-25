Владимир Путин рассказал о жертвах, на которые идут разведчики-нелегалы

Ранее «Аргументы недели» сообщали о признании президента РФ Владимира Путина в том, что он служил в нелегальной разведке. Путин 25 июня в одном из интервью рассказал, на что приходится идти разведчику.

О расск5азе Путина про разведчиков-нелегалов передает телеканал "Россия 1".

Глава российского государства рассказал, что работал на КГБ в нелегальной разведке. С 1985 по 1990 годы Владимир Путин был директором Дома дружбы СССР — ГДР в Дрездене.

По словам Путин, разведчики-нелегалы – люди необычные, уникальные в своем роде. Они способны на долгие годы отказаться от своих родных и близких, уехать из родной страны и посвятить жизнь служению родине. На такое не каждый способен, сказал президент.