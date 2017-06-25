Ночью в Москве зафиксировали превышение уровня сероводорода

В ночь на воскресенье сразу в нескольких районах на востоке и юго-востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода в воздухе. Уже к 6 часам утра значимых превышений отмечено не было.



По данным «Мосэкомониторинга», в районе Кожухово в 1:00 ночи предельно допустимая концентрация сероводорода была превышена в 2,91 раза, в районе Капотни — «почти в два раза», в Жулебино - в 1,5 раза, в Люблино — в 1,06 раза. 17 мая, в Капотне случился выброс сероводорода, который продолжался 12 часов. Тогда аномальная концентрация вредного вещества превышала норму в 2,9-51,4 раза.



Днем ранее, в субботу, 24 июня, «Интерфакс» сообщал о сильном запахе сероводорода на станциях Кузьминки, Текстильщики, Печатники, Люблино и Марьино.



