В петербургский морг допускали экстрасенсов для занятий магией

После сообщений в соцсетях прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга нагрянула с проверкой в «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Информация подтвердилась: сотрудник морга допустил посторонних заниматься «магией на трупах».

В прошлом году одна из победительниц телешоу с группой из 10 человек не менее двух раз проводила в учебной секции морга занятия по выявлению экстрасенсорных способностей. Допускал экстрасенсов к трупам без ведома своего начальства заведующий методическим кабинетом по управлению качеством экспертной работы бюро. На каких условиях он это делал, не сообщается. Прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

Известна личность мага широкой публике, прокуратура не сообщает, однако, ранее петербургское издание «Бумага» сообщало, что в прошлом году победительница шоу «Битва экстрасенсов» Наталья Бантеева открыла в Северной столице «школу магии». Не исключено, что именно она проводила сеансы магии со своими студентами в морге.



