В Хабаровске установлен рекорд России по одновременному поеданию ухи

В Хабаровске поставили рекорд по приготовлению ухи. Всего было сварено 3,7 тысячи литров ухи, которую попробовали 15 тысяч человек. Рекорд был зафиксирован главным редактором «Книги рекордов России» Алексеем Свистуновым.

Диплом, подтверждающий этот факт, был передан губернатору области.

Кстати, уха варилась по семейному рецепту Вячеслава Шпорта. На приготовление ухи ушло свыше двух тонн амурской рыбы. Рекорд был установлен к 17.40 по местному времени.