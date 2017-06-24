Международный фестиваль садов и цветов стартует на днях в Москве

Международный фестиваль садов и цветов начнется в московском «Музеоне» в четверг, 29 июня. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

В рамках этого мероприятия всем гостям будут представлены разные инсталляции и продемонстрированы мастер-классы по оформлению клумбариев и цветников, приусадебных участков и просто букетов.

Шестой по счету Московский международный фестиваль садов и цветов будет идти вплоть до 9 июля. Всего в фестивале заявлено участие более 200 представителей отрасли из 12 стран мира.

Приглашаются также и обычные граждане к принятию участия к организации конкурса в Музеоне: будет проведен конкурс по оформлению клумб.