В Крыму полностью восстановлена подача электричества после грозы

В Крыму электроснабжение уже полностью восстановлено. Ранее оно было нарушенное по причине непогоды. О восстановлении рассказали работники пресс-центра МЧС РФ полуострова.

На полуострове происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях компании «Крымэнерго» из-за шквалистого ветра и ливней, которые шли в ночь на субботу, 24 июня. Всего без электроснабжения остались 9458 человек.